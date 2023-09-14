En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti
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Dünya üzerinde ekonomik sistem oluşmaya başladığından beri vazgeçilmez bir değer olan altın, en önemli yatırım araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte dünyadaki en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
50- Finlandiya
Altın rezervi: 49.14 ton
151
49- Kamboçya
Altın rezervi: 50.45 ton
251
48- Belarus
Altın rezervi: 52.85 ton
351
47- Arjantin
Altın rezervi: 54.77 ton
451