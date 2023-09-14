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En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

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En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

Dünya üzerinde ekonomik sistem oluşmaya başladığından beri vazgeçilmez bir değer olan altın, en önemli yatırım araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte dünyadaki en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

50- Finlandiya

Altın rezervi: 49.14 ton

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En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

49- Kamboçya

Altın rezervi: 50.45 ton

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En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

48- Belarus

Altın rezervi: 52.85 ton

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En büyük altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

47- Arjantin

Altın rezervi: 54.77 ton

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