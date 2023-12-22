En az 17 bin TL olacak! Özgür Erdursun hesap yaptı asgari ücret için o rakamı verdi
7 milyon kişinin doğrudan, tüm çalışanların dolaylı olarak hayatını etkileyecek asgari ücret zammının belli olmasına en fazla 10 gün kaldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2022 yılında asgari ücrete 2023'te yüzde 107 zam yapıldığını hatırlatarak, "Asgari ücret en az 17 bin TL olacak" deyip ek zamlı yeni rakamın müjdesini verdi.
Asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, gözler komisyona çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısında rakam konuşulmazken, 3. toplantıda işveren ve işçi sendikaları ilk kez masaya rakam koyacak. 2023 yılında ise toplam yüzde 107'lik bir zam yapıldığına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammı için şimdiye kadar hiç konuşulmayan bir rakamı verdi. Asgari Ücret'in 10 gün içinde belirlenmesi gerekiyor.
Milyonlar "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; Mynet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete 2022'nin Ocak ayında yüzde 50.51; 2023'ün Ocak ayında ise yüzde 54,66 oranında zam yapıldığına dikkat çekti.
2024 asgari ücret zammının da en az yüzde 50 olmasını beklediğini belirten Erdursun, 2024 asgari ücretin minmum 17 bin-17 bin 500 TL bandında olacağını belirtti.
2022'de yüzde 94, 2023'te yüzde 107 zam yapıldı
Asgari ücrete 2022 yılında toplam yüzde 94,62; 2023 yılında ise toplam yüzde 107,24'lük bir zam yapıldığının altın çizen Erdursun, 2024 yılında Temmuz ayında ekstra bir zam olmayacağına dikkat çekerken bu rakamların üzerinde bir ilavenin de masada olabileceğinin altını çizdi. İşte Özgür Erdursun'un asgari ücret hesaplaması...