En az 17 bin TL olacak! Özgür Erdursun hesap yaptı asgari ücret için o rakamı verdi

Asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, gözler komisyona çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısında rakam konuşulmazken, 3. toplantıda işveren ve işçi sendikaları ilk kez masaya rakam koyacak. 2023 yılında ise toplam yüzde 107'lik bir zam yapıldığına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammı için şimdiye kadar hiç konuşulmayan bir rakamı verdi. Asgari Ücret'in 10 gün içinde belirlenmesi gerekiyor.