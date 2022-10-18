Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Başarılı oyuncu yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü ismin yarıştan kazandığı miktar ise duyanları şaşırttı.
Bir İstanbul Masalı, 1 Erkek 1 Kadın gibi dizilerle ünlenen başarılı oyuncu Emre Karayel, at tutkusu ve sahip olduğu atlarla çok konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Emre Karayel, at yarışından istediği kazancı elde etti.
Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı, geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu’nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşu vardı. Emre Karayel’in atı yarışta birinci geldi.
Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi.
1 milyon 707 bin TL kazandı
Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.