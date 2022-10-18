BIST 3.868
DOLAR 18,59
EURO 18,31
ALTIN 990,40

Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Başarılı oyuncu yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü ismin yarıştan kazandığı miktar ise duyanları şaşırttı.

Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Bir İstanbul Masalı, 1 Erkek 1 Kadın gibi dizilerle ünlenen başarılı oyuncu Emre Karayel, at tutkusu ve sahip olduğu atlarla çok konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Emre Karayel, at yarışından istediği kazancı elde etti.

110
Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı, geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu’nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşu vardı. Emre Karayel’in atı yarışta birinci geldi.

210
Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. 

310
Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

1 milyon 707 bin TL kazandı

Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.

410