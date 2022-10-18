Emre Karayel'in Arap atı yarış kazandı kazandığı miktar dudak uçuklattı!

Bir İstanbul Masalı, 1 Erkek 1 Kadın gibi dizilerle ünlenen başarılı oyuncu Emre Karayel, at tutkusu ve sahip olduğu atlarla çok konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Emre Karayel, at yarışından istediği kazancı elde etti.