Emre Karayel ve Gizem Demirci aşkında mutlu son! Nikahta herkes gülme krizine girdi
Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci dünya evine girdi.
Oyuncu ve sunucu Emre Karayel bir süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Uzun yıllar birlikte olan Karayel ve Demirci çifti dünya evine girdi.
Ünlü oyuncu Emre Karayel, temmuz ayında nişanlandığı iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Çiftin dün akşam Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen düğününe aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.
Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahında gülümseten anlar yaşandı. Nikah memuruna takılan Emre Karayel, herkesi gülme krizine soktu.