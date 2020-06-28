Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre itirafı kızdırdı: Sırtımıza alıp dolaştırırdık
Fenerbahçe'nin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında yaşananlar müsabakaya damga vururken Hikmet Karaman, milli futbolcuya sitem etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Gözyaşlarını tutamadı: Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı. Sezon sonu futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki oyuncu, galibiyet golünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
''Gökhan bana dirsek atmadı'': Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon hakkında konuşan Emre, şu ifadeleri kullandı; ''Ben topa dengesiz vurdum. Burnumla vurdum. Yüzümdeki acının sebebi o. Gökhan Töre’nin bana bir şey yapmadığını da hakeme söyledim. Malatyaspor’lu oyuncularda bunu söylerken yanımdaydı' ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen telefon konuşmasını anlattı: Maçın ardından Emre Belözoğlu ile konuştuğunu anlatan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Emre çok üzgün olduğunu söyledi. Hakeme 'Gökhan Töre dirsek atmadı, top suratıma geldiği için suratımı tuttum, omzu omzuma geldi' demiş. 'Direk kırmızı mı gösterdin?' demiş. Hakem de hayır ikinci sarıdan attım' demiş." ifadelerini kullandı.