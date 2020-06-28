Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre itirafı kızdırdı: Sırtımıza alıp dolaştırırdık

''Gökhan bana dirsek atmadı'': Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon hakkında konuşan Emre, şu ifadeleri kullandı; ''Ben topa dengesiz vurdum. Burnumla vurdum. Yüzümdeki acının sebebi o. Gökhan Töre’nin bana bir şey yapmadığını da hakeme söyledim. Malatyaspor’lu oyuncularda bunu söylerken yanımdaydı' ifadelerini kullandı.

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