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Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in tutuksuz yargılandığı davada Yağmur Aşık'ın moda tasarımcısı arkadaşı Süleyman Tezcan, kendisinin de öldürülmeye teşebbüs edildiğini söyledi.

Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungur'la birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, 'Kasten Adam Öldürme' suçlamasıyla Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Erdi Sungur'un ifadelerinden yola çıkılarak Yağmur Aşık'ın sevgilisi Baycan Şenürek de sanık olarak davaya eklendi.

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Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

Üç sanığın tutuksuz yargılandığı davada Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet mahkemeye yeni deliller sunduklarını söyledi. Söz alan Sadıkahmet, şunları anlattı:

"Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesi'nde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek'in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesi'ndeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu. ''

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Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

''Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşık'la çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesi'nden katıldı.''

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Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

'' Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak." 

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