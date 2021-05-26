Emre Aşık'la olaylı boşanmada Yağmur Aşık'ın arkadaşı Süleyman Tezcan: Beni de öldürmeye çalıştı

Üç sanığın tutuksuz yargılandığı davada Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet mahkemeye yeni deliller sunduklarını söyledi. Söz alan Sadıkahmet, şunları anlattı:

"Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesi'nde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek'in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesi'ndeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu. ''