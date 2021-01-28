Emre Aşık'ın hakkındaki çirkin iddiaları 'Elim ayağım titriyor' deyip bir bir anlattı
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık olayı durulmuyor. Aşık hakkındaki skandal iddiaları Bircan Bali, 'elim ayağım titriyor' diyerek anlattı.
Olaylı boşanma davası Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç olayında ortaya atılan yeni iddialar ağızları açık bırakan cinsten. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç hakkındaki olay iddialar gündeme getirildi.
Programın sunucularından Bircan Bali, ''Bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum, elim ayağım titriyor!'' diyerek Emre Aşık hakkındaki iddiaları sıraladı. Söylemezsem Olmaz adlı programdaki iddiaya göre eski futbolcu Emre Aşık, eşcinsel birliktelikler yaşıyor ve kızını taciz ediyormuş.
Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:
"Fake hesap, isterseniz gösterebilirim. Emre Aşık’ın eşcinsel birliktelik yaşadığı ve aynı zamanda çocuklarının cinsel istismara maruz kaldığını. Kızın babası (Emre Aşık) tarafından. Bunun da elinde görüntüler olduğunu avukat beyan ediyor. Savunma istiyorlar Emre Aşık’tan.''
''Emre Aşık buna cevap vermiyor ve Yağmur Sarnıç’ın sevgilisini ve elindeki tektaşı göstererek konuyu değiştiriyor. Tutanağa da bu şekilde geçiyor ve böylelikle de hakim velayet davasını erteliyor."