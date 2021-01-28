Emre Aşık'ın hakkındaki çirkin iddiaları 'Elim ayağım titriyor' deyip bir bir anlattı

''Emre Aşık buna cevap vermiyor ve Yağmur Sarnıç’ın sevgilisini ve elindeki tektaşı göstererek konuyu değiştiriyor. Tutanağa da bu şekilde geçiyor ve böylelikle de hakim velayet davasını erteliyor."

İşte Söylemesem Olmaz'dan o anlar (Tıkla-izle)