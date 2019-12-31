Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'a 2 yıl hapis şoku! Veterineri darp etmişti

Duruşmada ilk olarak tanık dinlendi. Veteriner kliniğinde kedilerini tedavi ettirdiğini dile getiren Ruhsane Senem Selimi, şunları söyledi:

Küfürler etti: “Olay günü sanık Yağmur ve yanında birkaç kişi geldi. Yağmur Aşık masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti ve Dilara’ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında sanık Yağmur’u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. Ben Faruk’un geldiğini gördüm, bir şey yapmadı. Orada bulunan kimse Yağmur’a bir şey yapmadı.”