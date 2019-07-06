Emre Aşık zorla almıştı! Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu ilk işi bakın ne oldu

Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılmak istemeyen Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi.