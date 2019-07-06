Emre Aşık zorla almıştı! Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu ilk işi bakın ne oldu
Geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocukları elinden alınan ve sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç, dün çocuklarına kavuştu.
Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılmak istemeyen Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi.
Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kadar seslenerek yardım isteyen Sarnıç, dün mahkemenin hafta sonu görme izniyle çocuklarını görmeye gitti.
Yağmur Sarnıç belirtilen saatte Emre Aşık'ın evine gitti ancak ikilinin arasında yeni bir gerginlik yaşandı. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın oturduğu apartmana kadar gidip çocuklarını oradan teslim almasını istedi.
Sarnıç ise Emre Aşık'ın talebini kabul etmeyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sarnıç'ın avukatının devreye girmesiyle Emre Aşık çocuklarını alarak anne Yağmur Sarnıç'a teslim etti.