Emre Altuğ yeni projesi için iğne ipliğe döndü! Bakın kaç kilo verdi...

Yeni şarkısı "Avut beni" ile gündemde olan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğu ile de adından söz ettiren Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınlanan programına katılmış, eski eşi Çağla Şikel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şu sıralar Çeşme de tatil yapan 52 yaşındaki şarkıcı yeni projesi için 12 kilo verdi. Altuğ düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.