Emre Altuğ yeni projesi için iğne ipliğe döndü! Bakın kaç kilo verdi...
Son günlerde çıkardığı "Avut beni" şarkısı ile konuşulan şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğu ile de hafızalara kazınan Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınlanan programına katılmış, eski eşi Çağla Şikel ile ilgili bomba açıklamalarda bulunmuştu. Şimdilerde Çeşme de denizin tadını çıkaran şarkıcı yeni projesi için 12 kilo verdi. Menajeriyle denize girerken görüntülenen Altuğ düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yeni şarkısı "Avut beni" ile gündemde olan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğu ile de adından söz ettiren Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınlanan programına katılmış, eski eşi Çağla Şikel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şu sıralar Çeşme de tatil yapan 52 yaşındaki şarkıcı yeni projesi için 12 kilo verdi. Altuğ düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Çeşme'de tatil yapan Emre Altuğ, fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Plajda denizin ve güneşin keyfini çıkaran Altuğ'un 12 kilo verdiği öğrenildi. İşte Emre Altuğ'un son hali.
Emre Altuğ, yeni projeleri için Çeşme’de tatil molası verdi. Önceki gün menajeri Abdullah Bulut ile Dalyan'da denize girerken görüntülendi.
Emre Altuğ, yeni projeleri için Çeşme’de tatil molası verdi. Önceki gün menajeri Abdullah Bulut ile Dalyan'da denize girerken görüntülendi.