Emre Altuğ sanat hayatının 20. yılına özel konser verdi! Çağla Şikel yalnız bırakmadı

Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi.

İşte o özel anlar: