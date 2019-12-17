Emre Altuğ sanat hayatının 20. yılına özel konser verdi! Çağla Şikel yalnız bırakmadı
Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ sanat hayatının 20. yılına özel konser verdi. Altuğ'u özel gününde yalnız bırakmayan Çağla Şikel çocuklarıyla beraber katıldı.
ilk albümünü 1999 senesinde çıkartarak şarkıcılığa başlayan Emre Altuğ, 20. yılını özel bir etkinlikle kutladı. 20. yılına özel bir konser veren Altuğ'u ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
Şarkıcılığa "İbret-i Alem" albümüyle adım atan Emre Altuğ, müzik kariyerinde 20 yılı geride bıraktı. Anlamlı güne özel konser veren ünlü şarkıcıyı Hülya Koçyiğit, Haldun Dormen gibi sanat camiasından birçok isim katıldı.
Kerki Solfej'in düzenlediği TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi.