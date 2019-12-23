Emrah'ın yeni imajı olay oldu saçlarını boyattı estetiği de abarttı
Emrah'ın uzun zamandır neden görünmediği ortaya çıktı. Saç ektirdi, boyattı ve estetik yaptırdı. Yeni halini görenler şaşırdı.
Uzun bir süredir basın mensuplarının kameralarına yakalanmayan Emrah, geçtiğimiz akşam Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü.
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İlk albümünü 1983'te 12 yaşındayken çıkarmasıyla 'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı.
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Posta'nın haberine göre, Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi.
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Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.
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