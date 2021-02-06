Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi Ebru Çolak'tan yeni iddialar
Emrah'ın yıldızı bir tülü barışmadığı oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi Ebru Çolak, UçanKuş TV'de yeni iddialarla olay yarattı.
Şarkıcı Emrah'ın reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde UçanKuş kanalında yayımlanan ''Hayatın İçinden'' programına katıldı. Erdoğan, babası Emrah hakkında konuştu. Tayfun'un annesi Ebru Çolak da ünlü şarkıcı hakkında iddialarda bulundu.
Geçtiğimiz yıl babasının kendisine Bursa'dan bir ev aldığını ve miras feragatnamesi imzalattığını belirten Tayfun Engin Çolak, "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım" dedi.
Tayfun Can Çolak, babasının sosyal medya hesaplarını engellediğini belirtti. Anne Ebru Çolak da canlı yayına telefonla bağlanarak Tayfun'un zor zamanlar yaşadığını ifade ederek şunları anlattı:
"İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık.''