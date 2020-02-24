Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan babası hakkındaki itirafı ile Survivor'ı yıktı!

Burada düşünme fırsatım oldu: Survivor'ın başlarındayız ve ben her gün annemi dedemi özleye özleye bir hal oldum. Buradayken düşünme fırsatım daha çok oluyor. Onların yokluğu onların özlemi gerçekten her geçen gün beni dahada farklı bir insan yapıyor.