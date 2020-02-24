Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan babası hakkındaki itirafı ile Survivor'ı yıktı!
Survivor Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan babası Emrah hakkındaki itirafları ile günün konusu oldu. Annesi Ebru Çolak ve dedesi ile zor günler geçirdiğini anlatan Survivor Tayfun, babamı ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüm dedi.
Cimriliği ile meşhur şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan bu yıl Survivor gönüllüler takımında yer alıyor. Emrah'ın DNA testi sonrasında kabul etmek zorunda kaldığı oğlu Tayfun Erdoğan, annesi Ebru Çolak ile yaşadıkları zorlukları anlattı. 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, attığı bir imza ile babası ile aralarındaki herşeyin bittiğini söyledi.
Survivor'ın ilk bölümünden beri yarışlardaki başarısı ve sessiz tavırları ile gözlerden kaçmayan Tayfun Erdoğan'ın dün akşam yayınlanan Survivor'da babası Emrah hakkında anlattıkları olay oldu.
29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar yaptı. Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle...
Burada düşünme fırsatım oldu: Survivor'ın başlarındayız ve ben her gün annemi dedemi özleye özleye bir hal oldum. Buradayken düşünme fırsatım daha çok oluyor. Onların yokluğu onların özlemi gerçekten her geçen gün beni dahada farklı bir insan yapıyor.