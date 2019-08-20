Emrah Banu Parlak'ın 'Belalım Benim' klibini kaldırtmıştı! Avukatı da tehdit etmiş
Şarkıcı Emrah tarafından klibi kaldırılan Banu Parlak, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak Emrah'ın avukatı tarafından tehdit edildiğini gözyaşları içinde anlattı.
Arabada şarkı söyleyerek çektiği kısa kliplerle adını duyuran Banu Parlak, profesyonel olarak şarkıcılığa imza atmış ve Emrah'ın 'Belalım Benim' şarkısına klip çekmişti. Şarkısının okunduğunu gören Emrah ise Parlak'ı aratarak klibi yayından kaldırttı ve ikili arasında Instagram üzerinden sözlü tartışma yaşandı.
Banu Parlak, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak işin aslını gözyaşları içinde anlattı. Parlak, canlı yayında şu sözleri söyledi: "Ben zaten daha önce de Emrah abinin seslendirdiği şarkıları okudum. Biz Emrah'ın menajerini arayarak şarkıyı istediğimizi söyledik ancak menajer 'Biz bu şarkıyı 70 bin TL'ye sattık' dedi.
Ben Emrah abiye bunu söylemek için ulaşamadım bile. Ben sonra şarkının sözlerini yazan Şükrü abiye gittim ve o şarkı alınmamış. Bana niye yalan söylüyorsunuz?
Bana gareziniz ne?: Biz daha sonra bu şarkıyı YouTube üzerinden çıkarmak istedik çünkü bunu yapan çok kişi var. Benim profesyonel klip denilen şey, 10 dakikada Bayrampaşa sokaklarında telefonla çekildi. Bu kadar söyleyen insan varken niye ben?