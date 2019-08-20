Emrah Banu Parlak'ın 'Belalım Benim' klibini kaldırtmıştı! Avukatı da tehdit etmiş

Bana gareziniz ne?: Biz daha sonra bu şarkıyı YouTube üzerinden çıkarmak istedik çünkü bunu yapan çok kişi var. Benim profesyonel klip denilen şey, 10 dakikada Bayrampaşa sokaklarında telefonla çekildi. Bu kadar söyleyen insan varken niye ben?