Emniyet şeridi ihlali yapan Berkay Şahin kendini böyle savundu
Geçtiğimiz günlerde, emniyet şeridinden giderken görüntülenen Berkay, ''Yine olsa yine yaparım'' diyerek neden emniyet şeridi ihlali yaptığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde lüks aracıyla emniyet şeridinden giderken görüntülenen şarkıcı Berkay'ı bir vatandaş fark etmiş ve videosunu çekmişti. Emniyet şeridini ihlal eden Şarkıcı Berkay'a birçok kişi tepki göstermişti. Berkay, tepki çeken video ile ilgili açıklama yaptı.
Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte görüntülenen Berkay gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Emniyet şeridini ihlal ettiği görüntüleri hatırlatılan Berkay, "Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu.
O gün biz Özlem'le evimizde değildik Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var Özlem'in annesi bizdeydi. Bize resim attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi.
O şeridi kullanmak zorunda kaldık. Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye.