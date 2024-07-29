Emmanuel Macron'un Fransa'sı rezalet

Dünya iki gün arayla iki büyük rezalete Eşahitlik etti. Önce Gazze kasabı, İsrail’in katil ve eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Kongresi'nde yüzsüzce alkışlandı.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler açılış seremonisinde kendi tarihiyle medeniyete nasıl bağlandıklarını tarif ediyorlar. İngilizler, Londra Olimpiyatları'na Sanayi Devrimi teması üzerinden gitmişlerdi. Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyen Fransızlar ise açılışı Fransız Devrimi'yle yaptılar.

Fransızlardan tabi ki İngilizler gibi derinlik, sadelik ve mizah beklenemez fakat bu kadar sığlıkta Macron'un Fransa'sı için oldukça fazlaydı.

Eski Yunan tanrılarından, son akşam yemeğindeki İsa'ya kadar ne varsa Charlie Hebdo'dan hallice bir şekilde gösterildi. Bu akıl dışılığa kraliyet mensuplarının kelleleri kesilerek son verildi.

Ne var ki sahnede devrimin Bastil Hapishanesi'ni basarak kurtardığı yoksullardan bahseden bir koreografi yoktu. Başörtülü olduğu ve başını açmadığı için müsabakalara alınmayan Müslüman sporcularla birlikte gettolarında unutulmuşlardı. Fransa, koşucu Sounkamba Sylla’nın başörtüsü takmasına izin vermedi. Fransız koşucu şapkayla katılmak zorunda kaldı.

Durum böyleyken ortalık coşkulu "LGBT-İ bireyden" geçilmiyordu. Canlı yayında +18 görüntülerin yayını tüm dünya televizyonlarıyla aynı anda veren TRT'ye soğuk terler döktürdü.

Ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanını, kendisinden 25 yaş büyük eşini gücendirmek pahasına Spor Bakanı'yla kameralar önünde öpüşecek kadar heyecanlandıran şey ne olabilir?

Fotoğraf oldukça net…

Pandemide döneminde tutulan saflar sıklaşıyor.

Küreselciler, seçimlerde desteklediği Avrupa'daki en sıkı müttefikinin başkentinde Paris’te yeni dünya düzeninin olimpiyat ruhunu ilan ediyor. Marjinalin hâkimiyetinin dayatılması söz konudur. Ötekinin kabulü meselesinde anlam başka tarafa kaymıştır. Dinlerin, Cinsiyetlerin, Kültürlerin Çağdışı olarak görülmesi ve tek tipleştirilmesi mesajları olimpiyata damga vurmuştur.

Paris Olimpiyatları'nın açılışı LGBT'nin geçit törenine dönüştürüldü. Meşale taşıyan transseksüeller, Podyumda yürüyen sakallı, Mini etekli homoseksüeller, Çıplak vücudu maviye boyanmış zevk ve şarap tanrısı Dyonisos,

TRT Spor kanalı bu rezaleti, canlı yayını bir süreliğine keserek olimpiyatlarla ilgili paket programları yayınladı.

Peki bu olan bitene şaşırdık mı? Hayırrr… Asla!.. Şu son birkaç gün, Batı'nın ahlaki çöküşünün zirvesi oldu.

Önceden olimpiyatlar yapılırken savaşlara ara verilirmiş. Şimdi Gazze'de çocuklar katlediliyor,

Gazze'dekiler savaşla mücadele ediyor. İsrail'in saldırılarından yıkılan kentlerde bir çatı bulamayan insanlar Han Yunus'taki Asda Hapishanesi'ne sığınıyor. Rusya ile Ukrayna'nın askerleri birbirini boğazlayıp, doğruyor.

Bunun üstüne; Sen Nehri üzerinde sanatçılar dünyanın en barışçıl şarkısı Imagine'i seslendiriyor.

Barış, insanlık ve ahlak artık Batı'da kaybedilmiş değerler.

Rezalet Ötesi

Türk Olimpiyat ekibi için seçilen kostümler rezalet ötesi.

Hiçbir özgünlüğü olmayan pijamalar. Sirklerde dâhi kullanılmayacak kadar kötü. Toplama kamplarındaki kıyafetler gibi.

Vakko'nun tasarımıymış. Kendilerine ve bu tasarıma onay veren Olimpiyat Komitesi'ne Moğolistan takımının kostümlerini görmesini tavsiye ederim.