Emine Ün'ün eski evliliği ile ilgili şok eden iddialar! "Eski eşi, kardeşi ile aldattı"
Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan ayında bitirdiği dokuz yıllık evliliği ile ilgili oraya şok eden iddialar atıldı. Ünlü oyuncunun eski eşi iş adamı Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Kurt Kapanı, Aynalı Tahir dizileri ile tanıdığımız tiyatro ve sinema oyuncusu 44 yaşındaki Emine Ün'ün eski evliliği hakkında ortaya korkunç iddialar atıldı.
İlk evliliğini 2004 yılında Emre Kınay ile yapmış olan Emine Ün, 2012'de evlendiği iş insanı Tolga Karakaş ile dokuz yıllık evliliğini geçtiğimiz senenin nisan ayında sonlandırmıştı.
İş insanı Karakaş geçtiğimiz gün Etiler'de bir kadınla görüntülendi. Tolga Karakaş "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine hanımın kız kardeşidir." dedi. Karakaş'ın yanındaki kadınla ilgili ortaya atılan iddialar şok edici cinsten.
İddiaya göre Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.