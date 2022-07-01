Emine Ün'ün eski evliliği ile ilgili şok eden iddialar! "Eski eşi, kardeşi ile aldattı"

İddiaya göre Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.