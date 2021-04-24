Emine Ün 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanma kararını işte böyle duyurdu
Emine Ün ile 9 yıldır evli olduğu Tolga Karakaş boşanma kararı aldı. Ün, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medyadan yaptı.
'Canısı' filmi ile hafızalara kazınan şimdilerde reklamlarda yer alan Emine Ün, 2012 yılında Tolga Karakaş ile dünyaevine girmişti. İkiliden kötü haber geldi. İş insanı Tolga Karakaş ve Emine ün ayrılma kararı aldı.
Emine Ün, dostça ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı bir yazıyla duyurdu. Ün, paylaşımına şunları yazdı:
"Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir...''
Öte yandan ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru adında bir kızı var.