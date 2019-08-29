Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'e duygusal veda! Evliliğimize vesile olduğu için...

Emine Erdoğan'dan duygusal veda!

Emine Erdoğan da Twitter sayfasında Şenler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında: "... Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona büyük bir şükran borçluyuz." ifadeleri de yer aldı.