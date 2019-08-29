Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'e duygusal veda! Evliliğimize vesile olduğu için...
Hayatını kaybeden Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Emine Erdoğan, Şenler için yayınladığı mesajda 'Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum' dedi.
Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da saf tuttu.Cenaze namazı öncesi Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şenler'in tabutunun başucuna beyaz örtü asıldığı görüldü.
Yolun açık olsun Şule anne afişleri
Cami avlusunda vatandaşlar tarafından üzerinde "Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler", "Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne" yazılı afişler asıldı. Daha sonra Şenler'in cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.
Erdoğan cenaze aracına bindi
Şenler'in cenazesi, Erdoğan'ın da bindiği cenaze aracıyla Eyüp Sultan Mezarlığına getirilip toprağa verildi.
Emine Erdoğan'dan duygusal veda!
Emine Erdoğan da Twitter sayfasında Şenler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında: "... Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona büyük bir şükran borçluyuz." ifadeleri de yer aldı.