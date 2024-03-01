Emekliye oh dedirtecek zam sinyali! Erdoğan'a sunuldu tarih belli mi?

Cem Küçük Habertürk ekranlarında emekli maaşları için şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur.