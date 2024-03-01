Emekliye oh dedirtecek zam sinyali! Erdoğan'a sunuldu tarih belli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının "yeterli" olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Ankara kulislerinde Erdoğan'ın emekli maaşlarını öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı konuşulmaya başladı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Erdoğan mutlaka emeklileri rahatlatacak bir dokunma yapacaktır" sözleriyle dikkat çekti. Gazeteci Cem Küçük ise tarih vererek Erdoğan'a sunulan rapordan söz etti ve "İnsanlar adaletsizliğe kızıyor" dedi.
En düşük olarak 10 bin TL maaş alan emekliler, bayram ikramiyesine de yüzde 50 zam alarak hesaplarında 3 bin TL bulacak. Ancak son zamlar emekliler nezdinde yetersiz bulundu. Özellikle muhalefet partilerinden emekliler için seyyanen zam çağrıları yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrılara yanıt verirken bütçe hesabı yapıp "Milletimizden sabır istiyoruz" demişti. Bunun üzerine gazetecilerden Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapacağı yönünde sinyaller geldi.
Cem Küçük Habertürk ekranlarında emekli maaşları için şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur.
AK Parti emekliler işini götüremedi, yönetemedi. Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı zaten bu konularda görür bunları yani. Anadolu'da dediğim gibi bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.