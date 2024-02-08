Emekliye kira, gıda, yakıt desteği... İşte emekliye sağlanacak sosyal yardımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere yönelik yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 49,25'e yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkartılmıştı. Hükümet emekliler için sosyal yardımlar noktasında da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.