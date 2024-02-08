Emekliye kira, gıda, yakıt desteği... İşte emekliye sağlanacak sosyal yardımlar
Hükümet emekliyi rahatlatacak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda emeklilere yapılan sosyal yardımların kapsamı genişletilecek. En düşük aylık alan emekliye kira, yakıt ve gıda desteği sağlanacak. Peki emekliye seçim öncesi ek zam düşünülüyor mu? İşte emekliye sağlanacak sosyal yardımlar
En düşük aylık alan emekliye kira, yakıt ve gıda desteği verilecek. Emeklilerin rahat bir nefes alması sağlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere yönelik yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 49,25'e yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkartılmıştı. Hükümet emekliler için sosyal yardımlar noktasında da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
EMEKLİYE ŞU AN EK ZAM GÜNDEMDE DEĞİL
Edinilen bilgilere göre emeklilere tekrar bir zam yapılması planlanmıyor. Ancak bu seçenek tamamen masadan kalktı anlamına gelmiyor. Seçim öncesi ek zam konusu bir kez daha gözden geçirilecek.
EMEKLİNİN SOSYAL HAKLARI GENİŞLETİLECEK
Hükümetin şu aşamadaki önceliği sosyal yardıma ihtiyacı olan emeklilerin imkanlarını daha da genişletmek yönünde.