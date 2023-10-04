Emekliye çifte zam geliyor takvim netleşti! Önce Kasım, sonra Ocak...

Emekli zammı düzenlemesi öncesinde dün çok önemli bir veri daha açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları belli olurken, SSK ve Bağ-Kur’lu için en düşük emekli maaşı zammı hesapları yeniden değişti. 16 milyona yakın kişiyi ilgilendiren emekliye zam düzenlemesinde detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Emekliye müjde olarak çifte zammın işaretleri geldi.