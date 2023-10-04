Emekliye çifte zam geliyor takvim netleşti! Önce Kasım, sonra Ocak...
Emekliye ek zam için çalışmalar hız kazanırken, Meclis’in açılması ile Kasım’da aylıkların artmasına artık kesin gözü ile bakılır oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı için artış formülleri de ortaya çıktı. Ardından Ocak zammı ile beraber tüm emekli maaşları daha da yükselecek. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık net oran belli olurken, yıl sonu için beklentiler de tek tek hesaplandı. İşte detaylar…
Emekli zammı düzenlemesi öncesinde dün çok önemli bir veri daha açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları belli olurken, SSK ve Bağ-Kur’lu için en düşük emekli maaşı zammı hesapları yeniden değişti. 16 milyona yakın kişiyi ilgilendiren emekliye zam düzenlemesinde detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Emekliye müjde olarak çifte zammın işaretleri geldi.
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.