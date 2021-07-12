Emeklinin ödemesi yarın başlıyor! Taban maaş ne oldu?
Milyonlarca kişi Temmuz ayı maaşına kavuşuyor. Vatandaşlara ikramiyelerle birlikte maaş ödemesi yapılacak. İlk ödeme 13 Temmuz günü başlıyor. Maaşların yanı sıra ödenen ikramiyelerle cepler rahatlayacak.
Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45’lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek.
CNN Türk'te yer alan habere göre böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.
Taban maaş ne oldu?
2021’in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK’lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000’den önce emekli olanlar alıyor.
Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.