Emeklinin ödemesi yarın başlıyor! Taban maaş ne oldu?

CNN Türk'te yer alan habere göre böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.