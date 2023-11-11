Emeklinin beklediği ikramiye ödemesi başlıyor! Kimin ne zaman yatacak?
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Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.
Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek.
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Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.
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Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.
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Hangi emekli ne zaman alacak?
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
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