Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı! EYT'de hangi seçenekler masada?
Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesindeydi. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına AK Parti'den 2022'de çözüm sinyali geldi. EYT federasyon ve platform temsilcilerinin geçen hafta gerçekleştirdiği Meclis ziyareti de bu konuda umudu artırdı. Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorunun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı. EYT'lilerin taleplerini değerlendirmek için bir komisyon kurulacak. Masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? Bağ-Kur girişi olanlar da yaş haddinden emekli olabiliyor mu? EYT'de hangi formüller söz konusu? Sabah'tan Hazal Ateş'in haberinde merak edilen sorular yanıt buldu.
Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.
Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.
EYT'de son durum nedir?
Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.