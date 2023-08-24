Emeklilik yaşı ve prim günü düşüyor! SGK'dan erken emeklilik reformu!
Emeklilik sisteminde köklü bir değişim geliyor. TBMM'nin açılışıyla birlikte emeklilik sistemi için iki devasa yenilikler görüşülecek. Emeklilik yaşını ve prim günü düşürme çalışması yapılacak Yeni düzenlemede SSK, Bağ-Kur prim eşitliği sağlanması bekleniyor
Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli değişiklik için geri sayım başladı.Milyonları ilgilendiren bu düzenleme ile Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki fark kapatılarak emeklilik hakkına ulaşmak isteyenlere daha erken bir çözüm yolu sunulacak.
SSK, Bağ-Kur prim eşitliği ve emeklilik sisteminde kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacak düzenlemelerin 2. torba yasa ile Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor.
2023 Genel Seçimleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik sisteminde hareketli günler yaşanıyor. Asgari ücrete Temmuz zammı ve ardından 1. torba yasa ile emekli ve memur zammı düzenlemeleri sonrası sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.
Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim şartını 9.000 günden 7.200 güne çekecek çalışmayı tamamlayacak.