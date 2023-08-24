Emeklilik yaşı ve prim günü düşüyor! SGK'dan erken emeklilik reformu!

Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli değişiklik için geri sayım başladı.Milyonları ilgilendiren bu düzenleme ile Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki fark kapatılarak emeklilik hakkına ulaşmak isteyenlere daha erken bir çözüm yolu sunulacak.