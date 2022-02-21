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Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'dan geldi. "Ankara kulislerinde konuşuluyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban ayığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor." diyen Nayır, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılacağını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri de gündeme geldi.

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Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı. 

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Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu. Mert Nayır yazısında şunları kaleme aldı:

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Emeklilerin yüzünü güldürecek zam! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak iddiası kulisler kaynıyor

Milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşülüyor.

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