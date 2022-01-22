Emeklilere 3 bin TL promosyon! Hangi banka emeklilere ne kadar maaş promosyonu veriyor?

Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının ardından bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit ihtiyaçlarını karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de ücretsiz yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak.