Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih

Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih

12 milyona yakın emeklinin yararlanması beklenen bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında ödenmesi planlanıyor.

Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih - Sayfa 1

Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi.

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Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih - Sayfa 2

Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

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Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih - Sayfa 3

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. 

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Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte 1000 TL için veriler tarih - Sayfa 4

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

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