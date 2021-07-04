Emekli ve memurun temmuz zammı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte memur ve memur emeklileri ocak zammı ile birlikte yılın ilk maaş artışını yaşadı. Şimdi ise Temmuz zammı ile birlikte yılın ikinci zammını alacaklar. İlk 6 aylık enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli temmuz zammı için kritik gün yarın.