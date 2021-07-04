Emekli ve memurun temmuz zammı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?
Zamlar için kritik gün yarın... 13 milyonu aşkın emekli ve memurun yeni zamlı maaşlarını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklanacak. Emekli zammı ve memur zammı ile birlikte evde bakım aylığı, engelli maaşı, yaşlı aylığı ve işsizlik maaşı gibi gelirler de artacak. İşte emekli zammı ve memur zammı ile ilgili detaylar...
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte memur ve memur emeklileri ocak zammı ile birlikte yılın ilk maaş artışını yaşadı. Şimdi ise Temmuz zammı ile birlikte yılın ikinci zammını alacaklar. İlk 6 aylık enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli temmuz zammı için kritik gün yarın.
Hangi kesime artış gelecek?
13 milyon emeklinin maaşı artacak, 3,5 milyon memura yeni maaş gelecek, Kıdem tazminatı tavanı yükselecek, Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak, Yaşlılık aylığı artacak
Evde bakım maaşı yenilenecek, Engelli maaşı artırılacak
Maaşlar artacak
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.