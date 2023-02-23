Emekli ve memura ek zam geliyor! Zamla birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin TL oluyor

2023 yılı asgari ücreti 54.54'lük bir artışla 8 bin 506 TL olmuştu. Memur ve emekli maaşı ise ilk başta yüzde 25, ardından ise yüzde 30 olarak duyurulmuştu. Yapılan zamlardan ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun olmazken, ilk ke emekliler iktidara karşı seslerini bu kadar net yükseltmeye başlamıştı.