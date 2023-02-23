Emekli ve memura ek zam geliyor! Zamla birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin TL oluyor
KAHRAMANMARAŞ depremi 11 ilde yıkıma neden olurken, iktidar seçim için 14 Mayıs tarihinde karar kılmış gözüküyor. Seçimin ertelenip ertelenmeyeceği tartışması biterken, kulislere bomba bir haber düştü. İktidar, seçim öncesi yüzde 30 zamla gönlünü kırdığı emekli ve memurlara ek zam yapmaya hazırlanıyor. Ek zamla birlikte en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak?..
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında önce yüzde 25 ardından ise yüzde 30'a çıkarılan maaş zamlarıyla hayal kırıklığına uğramış ve iktidara yönelik memnuniyetsizlik artmıştı. Seçimlere doğru yeni bir zam yapılacağı beklentisi konuşulurken Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Seçimlerin ertelenmesi tartışması sona erdi ve memur ve emeklilere ek zam konusunda bomba kulis haberi geldi. İşte kulisleri hareketlendiren o haber...
2023 yılı asgari ücreti 54.54'lük bir artışla 8 bin 506 TL olmuştu. Memur ve emekli maaşı ise ilk başta yüzde 25, ardından ise yüzde 30 olarak duyurulmuştu. Yapılan zamlardan ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun olmazken, ilk ke emekliler iktidara karşı seslerini bu kadar net yükseltmeye başlamıştı.
Kahramanmaraş depremi öncesi gazeteci Fatih Portakal'ın sosyal medyada öncülüğünü yaptığı emekliler, "Emekli ve memura yüzde 30 zam verdiniz. Yetmez. Bal gibi yüzde 20 daha vereceksiniz. Yoksa sizi verdiğiniz müjdeler de kurtaramaz" kampanyası yapıyordu. Depremle birlikte ek zam talepleri de rafa kaldırılmıştı.
İktidar, 14 Mayıs'ta seçime giderken Ocak zammı ile kalbini kırdığı emekli ve memurun gönlünü almak için harekete geçti. Gazetevatan'da yer alan habere göre ek zam için müjdenin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.