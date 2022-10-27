Emekli ve memur maaşı eridi! Memurun 2023 zammı belli oldu: Yüzde 8+6...

Milyonlarca memur, emekli ve kamu işçisinin ücretlerinin TÜİK'in tartışmalı enflasyon verileri karşısında bile eridiği ‘resmen' kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Programı'nda, memurlarla memur emeklilerinin bu yıl eline geçen ücret ve aylıklarının geçen yıla göre yüzde 2.6, 2020 yılına göre ise yüzde 6.1 oranında eridiği resmen açıklandı.