Emekli ve memur maaşı eridi! Memurun 2023 zammı belli oldu: Yüzde 8+6...
Memurlara 2023 yılında verilecek zam belli oldu. Memur ve emekliye verilen zam, enflasyonun her ay yeni bir rekor kırmasıyla adeta eriyip gitti. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2023 programında memur ve memur emeklilerinin bir yılda yüzde 2.6, iki yılda yüzde 6.1 oranında reel ücret kaybına uğradığı görüldü. Öte yandan programda memurlara yapılacak 2023 maaş zammı da yer aldı...
Milyonlarca memur, emekli ve kamu işçisinin ücretlerinin TÜİK'in tartışmalı enflasyon verileri karşısında bile eridiği ‘resmen' kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Programı'nda, memurlarla memur emeklilerinin bu yıl eline geçen ücret ve aylıklarının geçen yıla göre yüzde 2.6, 2020 yılına göre ise yüzde 6.1 oranında eridiği resmen açıklandı.
Asgari ücret erimedi!
Sözcü'nün haberine göre, 2023 Yılı Programı'nda, asgari ücretlilerin bu yıl eline geçen reel ücretlerinde ise geçen yıla göre yüzde 13.2, 2020 yılına göre de yüzde 15.1 artış oldu.
Resmi veriler, memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ilave zamlara rağmen TÜİK enflasyonu karşısında bile reel kayıp yaşadığını ortaya koydu. 2023 Yılı Programı'nda yer alan ‘İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretler' tablosuna göre, kamu işçilerinin ücretleri bu yıl, geçen yıla göre yüzde 4.7 reel kayba uğradı.
Buna karşılık asgari ücret ise bu yıl, geçen yıla göre yüzde 13.2 oranında reel kazanç sağladı. Asgari ücretin son iki yıldaki reel kazancı da yüzde 15.1 oldu.