Emekli polis memuru azmiyle hayran bıraktı hedefi 'Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek

Okuduğu bölümlerin yeni işini kurma aşamasında da faydasını gördüğünü anlatan Çinkılınç, "3 yıl önce emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra nasıl bir işle uğraşırım diye düşünürken, işletmedeki lisans ve yüksek lisans yaptığımdan dolayı gayrimenkul eksperliği yapmaya başladım. Okumanın bana vermiş olduğu teknik bilgilerin dışında donanımsal ve ekonomik yönden de değerler kattığına şahit oldum." dedi.