Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK sistemi yeniden açtı tıkla hesapla!
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki milyonlarca çalışan ‘bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?’ sorusuna yanıt arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu milyonların kafasındaki soru işaretini giderecek adımı attı. Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak edenler için 4C, 4B, 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da erişime yeniden açıldı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile de sistemde yoğunluk oluştu.
Emekli maaşı zammı sonrasında SGK tarafından emeklilerin yeni kök maaşları verileri sisteme yüklendi.
Yeni emekli olacaklar ya da ‘Emekli olunca ne kadar maaş alırım?’ diye merak edenler içinse Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı yeniden devreye alındı. İşte SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı ve haberin detayları…
Emekli maaşı nasıl hesaplanır?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.