Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK sistemi yeniden açtı tıkla hesapla!

Yeni emekli olacaklar ya da ‘Emekli olunca ne kadar maaş alırım?’ diye merak edenler içinse Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı yeniden devreye alındı. İşte SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı ve haberin detayları…