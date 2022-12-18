Emekli olamayan yaşlıya ve akrabaya her ay maaş! Yılbaşında zamlanacak

84 milyon 680 bin 273 olan toplam nüfusun 8 milyon 245 bin 124 kişisi, 65 yaş üstü. Türkiye, yaşlı nüfusta 167 ülke arasında 68’inci sırada. 1.5 milyon yaşlı tek başına yaşıyor. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı bulunuyor. Yaşlı nüfustaki artışa bağlı olarak devletin bu kesime sağladığı destek de her geçen gün artıyor.