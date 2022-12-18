Emekli olamayan yaşlıya ve akrabaya her ay maaş! Yılbaşında zamlanacak
65 yaşını dolduran ancak emekli maaşı dahil herhangi bir geliri olmayan yaşlılara her ay 1.536 lira ödeniyor. Hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen, emekli olamayan dar gelirli yaşlılara ve hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaya destek olmak için her ay düzenli olarak karşılıksız ödeme yapılıyor. Öte yandan aile içinde 65 yaş üstü kendine bakacak gücü olmayan kişi olması halinde devlet ek bir destek daha uyguluyor. Bu aylık için bazı koşullar söz konusu...
84 milyon 680 bin 273 olan toplam nüfusun 8 milyon 245 bin 124 kişisi, 65 yaş üstü. Türkiye, yaşlı nüfusta 167 ülke arasında 68’inci sırada. 1.5 milyon yaşlı tek başına yaşıyor. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı bulunuyor. Yaşlı nüfustaki artışa bağlı olarak devletin bu kesime sağladığı destek de her geçen gün artıyor.
Devlet; hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen, emekli olamayan dar gelirli yaşlılara ve hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaya destek olmak için her ay düzenli olarak karşılıksız ödeme yapıyor. Evde bakım yardımı 2006’dan beri sürüyor.
850 bin kişiyi buluyor!
Yaşlılara verilen ‘65 yaş’ aylığından 850 bin kişi yararlanıyor. Engelli ve hasta yakınına bakana ödenen ‘evde bakım yardımı’ndan yararlananlar da her ay artıyor ve son verilere göre 565 bin kişiye çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara ödenen maaş 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arsında 1.536 lira olarak uygulanıyor.
Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor.