Emekli milletvekili maaşına 14 bin TL ek zam! Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yaptı
Emekli milletvekili maaşını artırmak için bu yıl da gösterge rakamlarında değişiklik yapıldı. Böylece emekli milletvekillerinin maaşı 14 bin TL daha arttı. CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterek “86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor!” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için Torba Yasa Teklifi’ne özel bir hüküm konuldu. Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan maaşlarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkartılmasının yolu açıldı.
Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AK Parti Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar’ın imzalarıyla ortak bir önerge verildi. Önerge ile eski TBMM Başkanı ve milletvekillerinin emekli maaş zammından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı.
Gerekçe 'paralel düzenleme'
Üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayan önergenin genel gerekçesi şöyle açıklandı: “Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”
Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan hiç tartışılmadan jet hızıyla geçti.