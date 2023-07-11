Emekli milletvekili maaşına 14 bin TL ek zam! Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yaptı

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AK Parti Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar’ın imzalarıyla ortak bir önerge verildi. Önerge ile eski TBMM Başkanı ve milletvekillerinin emekli maaş zammından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı.