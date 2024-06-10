Emekli maaşlarında 4 farklı tablo! Zamlı promosyon ödemesi almanın yolu belli oldu

4 FARKLI MAAŞ DİLİMİNE GÖRE ALINIYOR

Bankalar promosyon ödemelerini SGK’nın belirlediği 4 farklı maaş dilimine göre ödüyor. 2024 nisan ayında maaş dilimleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' olarak 4 dilime ayrıldı. Emekliler bu promosyon tutarlarına göre ödeme alabiliyor.