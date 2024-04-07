Emekli maaşında hesaplar sil baştan değişiyor! Kök maaşla kim ne kadar alacak?

Refah payı artışı da en az 5 puanlık bir artışlar yüzde 30 bir artış yapılacağını düşünüyorum. Zaten sene sonunda da enflasyon bir hayli gerilemiş olacak. Ve emeklilerin alım gücü artış olacak. En az yüzde 30'lara varan bir artış yapılacağını öngörüyorum."