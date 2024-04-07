Emekli maaşında hesaplar sil baştan değişiyor! Kök maaşla kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği veriyi TÜİK 3 Nisan'da açıkladı. Mart ayı enflasyonuyla birlikte de emekli maaşlarına yansıyacak 3 aylık enflasyon farkında oran belli oldu. Emeklinin temmuz hesabı değişti. Emeklilere refah payı gelir mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Milyonlarca emeklinin temmuz hesabı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Nisan'da mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu. Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı. Ekonomist Muhammet Bayram temmuz hesaplarına ilişkin beklentilerini paylaştı.
"EMEKLİLER YÜZDE 25 SEVİYESİNDE ENFLASYON FARKI ALACAK"
Milliyet'e konuşan Bayram, "3 aylık veri şuanda yüzde 15 seviyesindedir. Son üç aylık veride geldiğinde yüzde 25 seviyesinde 6 aylık enflasyon farkı alacak." dedi.
Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Burada yüzde 25 üzerine de önceki dönemlerde de hep refah payı artışı yapıldı. Ben tekrar bir refah payı artışı yapılacağının düşünüyorum. "
Refah payı artışı da en az 5 puanlık bir artışlar yüzde 30 bir artış yapılacağını düşünüyorum. Zaten sene sonunda da enflasyon bir hayli gerilemiş olacak. Ve emeklilerin alım gücü artış olacak. En az yüzde 30'lara varan bir artış yapılacağını öngörüyorum."