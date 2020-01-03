Emekli maaşı ne kadar 2020 yeni emekli maaşları belli oldu
Milyonlarca emekli ve memur bugün açıklanacak olan 2019 aralık ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bugün Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak yeni zam belli olacak. Peki 2020'de memur zammı ne olacak, hangi emekli kaç para zam alacak?
Memur ve memur emeklilerin maaşına yansıyacak olan enflasyon zammı bugün açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur nefesini tuttu TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Bugün Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak. Peki memur 2020 enflasyon farkı zammı ne kadar olacak, yeni emekli zamlı maaşları kaç para olacak?
Memurlara 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.
5 ay için yüzde 0.59 fark
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu.
Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.