Emekli maaşı ne kadar 2020 yeni emekli maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerin maaşına yansıyacak olan enflasyon zammı bugün açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur nefesini tuttu TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Bugün Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak. Peki memur 2020 enflasyon farkı zammı ne kadar olacak, yeni emekli zamlı maaşları kaç para olacak?