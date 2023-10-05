Emekli maaş zammı için 2 formül masada! Seyyanen zam ve taban aylık ayarı

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL'ye ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu altı aylık süreçte emekli maaşlarında toplamda %114'lük bir artış yaşandı.