Emekli maaş zammı için 2 formül masada! Seyyanen zam ve taban aylık ayarı
Artan enflasyonun altında ezilen emekliler için geri sayım başladı. Emekliye yapılacak zamda masada duran 2 formül ortaya çıktı.
Sabah'tan Mete Dirici'nin haberine göre, Ekim ayıyla birlikte yeni yasama döneminin başlaması, emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemeleri için çalışmalar da hızlandı.
Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL'ye ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu altı aylık süreçte emekli maaşlarında toplamda %114'lük bir artış yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir emekli zammı düzenlemesi üzerine çalışmalara başladı.
En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.