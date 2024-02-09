Emekli ikramiyesi için duyum aldım dedi, rakam verdi! 5 bin deniyordu ama...

Emekli ikramiyesinin yükseltilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri artışı ile ilgili dün, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.