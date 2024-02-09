Emekli ikramiyesi için duyum aldım dedi, rakam verdi! 5 bin deniyordu ama...
Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı zam sinyali verirken Ekonomist Turgay Bozoğlu katıldığı canlı yayında emekli ikramiye zammı için aldığı duyumları paylaştı. Emekli ikramiyeleri ne kadar zamlanacak?
Emeklilerinin ek zamlarının hesaplara yatmasının ardından şimdi de bayram ikramiyelerine yapılacak zam gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli ikramiye zamları için adım atmaya hazır olduklarını belirtmesinin ardından zam oranları için kulis bilgileri gelmeye başladı.
Ekonomist Turgay Bozoğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, "Duyum aldım" diyerek emeklilerin alacağı ikramiye miktarını duyurdu.
Emekli ikramiyesinin yükseltilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri artışı ile ilgili dün, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.
Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.