Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü!
Bayburt'ta 77 yaşındaki emekli doktor Arslan Özkan, çorak arazisine 49 yılda 3 bin ağaç dikerek ormana dönüştürmeyi başardı.
Özkan, çocuk hastalıkları uzmanı olarak meslek hayatına başladığı 1974'te hafta sonu tatillerini geçirmek için köyündeki arazisine iki katlı ev yaptı.
Daha sonra evinin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük araziyi ağaçlandırmaya başlayan Özkan, 1700 rakımdaki köyün kurak iklimi ve soğuk havasına rağmen 49 yılda diktiği 3 bin fidanı büyütmeyi başardı.
Aynı zamanda köyün muhtarı da olan Özkan, emekliliğinin ardından yerleştiği köyünde ağaçların arasında eşiyle birlikte yaşıyor.
"3 bin ağacım var burada, onların arasında yaşıyorum"
Özkan, AA muhabirine, göreve başladıktan sonra tatillerini köyünde geçirmek için çorak araziye ev yaptığını söyledi.
Çevrede su bulunmadığı için çorak kalan araziyi ağaçlandırmaya karar verdiğini ifade eden Özkan, "Burayı ağaçlandırma ihtiyacı duydum. Önce kavak diktim, daha sonra çam ağacının buraya daha uygun olabileceğini düşünerek çam dikmeye başladım. Allah'a şükür gayet güzel sonuç aldım. Bugün 3 bin ağacım var, burada onların arasında yaşıyorum." dedi.