Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü!

"3 bin ağacım var burada, onların arasında yaşıyorum"

Özkan, AA muhabirine, göreve başladıktan sonra tatillerini köyünde geçirmek için çorak araziye ev yaptığını söyledi.

Çevrede su bulunmadığı için çorak kalan araziyi ağaçlandırmaya karar verdiğini ifade eden Özkan, "Burayı ağaçlandırma ihtiyacı duydum. Önce kavak diktim, daha sonra çam ağacının buraya daha uygun olabileceğini düşünerek çam dikmeye başladım. Allah'a şükür gayet güzel sonuç aldım. Bugün 3 bin ağacım var, burada onların arasında yaşıyorum." dedi.