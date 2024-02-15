Emekli bayram ikramiyesinde enflasyon detayı! İşte masadaki 4 formül
Emeklilerin ek hesaplarının hesaplara yatmasının ardından emeklilere bayram ikramiyesinde de yeni formüller konuşulmaya devam ediliyor. Emeklinin ikramiye hesabı nasıl olacak? Formüller hangi yönde, emeklilere ne kadar verilecek?
SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam verilirken en düşük emekli maaşına da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilerin zam oranı ve en düşük emekli maaşı tartışılmalara neden oldu.
Seyyanen zam iddiaları gündemdeyken emeklilerin gündeminde ise bayram ikramiyeleri var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikişer bin lira ödenen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Masadaki formül sayısı 4'e yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, ikramiye için en az 5 bin TL beklentisinin olduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bayram ikramiyelerine zam yapılacağı sinyalini vermesinin ardından bayram ikramiyesi için çok sayıda rakam konuşuluyor.
TV100 yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, "Şu an 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi söz konusu. Nisan ayında Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı'na kadar en az 5 bin TL'lik bir beklenti var." dedi.