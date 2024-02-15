Emekli bayram ikramiyesinde enflasyon detayı! İşte masadaki 4 formül

Seyyanen zam iddiaları gündemdeyken emeklilerin gündeminde ise bayram ikramiyeleri var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikişer bin lira ödenen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Masadaki formül sayısı 4'e yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, ikramiye için en az 5 bin TL beklentisinin olduğunu söyledi.