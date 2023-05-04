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Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

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Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

ANTALYA’da bir kişinin arkadaşından 1 saat önce emanet aldığı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların apartmanın birinci katından çeşme hortumu ve yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cezbi Akbulut kontrolünde olan 07 AUP 77 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. 

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Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

Kısa sürede alevlere teslim olan araç için esnaf ve diğer sürücüler seferber oldu. 

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Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

Yangın vatandaşların bir apartmanın birinci katından sarkıtılan çeşme hortumu ve yangın söndürme tüpü yardımı ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

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Emanet aldığı otomobil kullanılamaz hale geldi! Çıkan yangın hortum ile söndürüldü

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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