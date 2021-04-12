Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu! 'Çok acıdı' deyip anlattı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk'ın sevgilisi Grimes'in son paylaşımını gören şok oldu.
Her adımı olay yaratan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan teknoloji dünyasının dahi milyarderi Elon Musk'ın şarkıcı sevgilisi ve çocuğunun annesi Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık olay oluyor.
Bu yılın başlarında Mars'ta bir insan kolonisi kurmaya yardım etmek istediğini açıklayan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dünyada büyük ses getirmişti.
Gerçek adı Claire Elise Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, dövme yaygın olmayan bir stili denedi.
Grimes, beyaz mürekkeple cildine kazınmış olan figürleri gözler önüne serdi.