Elon Musk'un oğlu kız oluyor! Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmek için dava açtı!
Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı olan, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasıyla uzun süre konuşulan Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz nisan ayında dilekçe verdi. Babasıyla hiçbir bağının kalmamasını isteyen Xavier annesinin soyadını kullanmak istiyor.
Yaptığı atılımlarla teknolojinin dahi milyarderi olarak tanınan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan, son günlerde Twitter'ı almasıyla gündeme bomba gibi düşen iş adamı Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek mahkemeye dilekçe verdi.. Babasıyla hiçbir bağının kalmamasını isteyen Xavier annesinin soyadını kullanmak istiyor. Merakla beklenen dava sonucu cuma günü Kaliforniya'daki mahkeme sonucu belli olacak..
"Babamla hiçbir bağım kalsın istemiyorum.."
Teknolojinin dahi milyarderi olarak tanınan, Elon Musk'ın oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek için mahkemeye dilekçe verdi. 18 yaşındaki Xavier, “Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” dedi.
Cinsiyetini ve adını değiştirecek
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz nisan ayında mahkemeye dilekçe sundu.
Annesinin soyadını alacak
18 yaşındaki Xavier, babasından uzaklaşmak ve resmi bağlarını koparmak için annesinin soyadını alarak ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek.