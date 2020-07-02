Elon Musk'tan koronavirüs ile mücadelede yeni adım
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışması yapan CureVac için Almanya'da tesis inşa edecek.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Tesla fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı.
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Reuters'ta yer alan habere göre; Tesla, koronavirüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için Almanya'da tesis inşa edecek.
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Tesla'nın Alman CureVac firması için 'mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi.
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