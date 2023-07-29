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Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

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Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

Sosyal medya dünyasının en çok kullanılan uygulaması Twitter'ı aldıktan sonra birçok yeniliğe imza atan Elon Musk Twitter'ın logosundan sonra başka bir yeniliğe daha imza attı.

Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformu Twitter'ı Jack Dorsey'den satın alan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uygulamayı satın aldığı tarihten bu yana birçok değişiklik yaptı.

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Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

Twitter'da mesajlaşma limitleri, tweet etkileşimlerine ücret ve Twitter'ın logosunu mavi kuştan X'e değiştiren Elon Musk bu defa Twitter'ın merkezinin logosunu değiştirdi.

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Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi yerleştirildi.

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Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi

İşte sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'da bulunan merkezinin son hali...

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