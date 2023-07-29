Elon Musk yine durmadı! Twitter'ın kuşundan sonra bakın bu defa neyi değiştirdi
Sosyal medya dünyasının en çok kullanılan uygulaması Twitter'ı aldıktan sonra birçok yeniliğe imza atan Elon Musk Twitter'ın logosundan sonra başka bir yeniliğe daha imza attı.
Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformu Twitter'ı Jack Dorsey'den satın alan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uygulamayı satın aldığı tarihten bu yana birçok değişiklik yaptı.
Twitter'da mesajlaşma limitleri, tweet etkileşimlerine ücret ve Twitter'ın logosunu mavi kuştan X'e değiştiren Elon Musk bu defa Twitter'ın merkezinin logosunu değiştirdi.
ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi yerleştirildi.
İşte sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'da bulunan merkezinin son hali...