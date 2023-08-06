Elon Musk ve Zuckerberg'in kavgası tüm dünyanın nefesini kesti! Twitter kavgası bugün 'X' de yayınlanacak
En çok kullanıcısı bulunan sosyal medya ağı Twitter yeni adıyla X'in yeni sahibi Elon Musk ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçtiğimiz aylarda kafes dövüşü yapacaklarını duyurmuşlardı. Ünlü iş insanlarının kafes dövüşü eski Twitter yeni adıyla X platformu üzerinden yayınlanacak.
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.
Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.
Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.